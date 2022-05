Fernando Alonso a Hamilton | “Macchina lenta? Benvenuto nel club”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Come sempre,non ha peli sulla lingua. Uno degli argomenti più dibattuti nel paddock della Formula 1 è la crisi che ha attanagliato, almeno in questo inizio, l’ex campione del mondo Lewische non riesce a combattere per la vittoria. L’esperto spagnolo, polemizzando un pochino con Alpine, ha introdotto il collega inglese nel (suo) mondo della non competitività. Le parole disu Lewis“Questa è la natura del nostro sport. A volte hai lamigliore, altre volte non hai una vettura così buona e devi lottare per fare progressi. Quest’anno possiamo osservare che il ruolo del pilota è molto importante, ma non cruciale. Lewis sta guidando allo stesso livello degli ultimi otto anni – ha detto ...