Erri De Luca, i libri più belli dello scrittore napoletano (Di venerdì 20 maggio 2022) Erri De Luca è un noto scrittore, poeta, giornalista, scrittore teatrale e traduttore italiano, nato a Napoli negli anni Cinquanta. Ha esordito nel 1989 con il suo primo romanzo “Non ora, non qui”; successivamente ha pubblicato una lunga serie di testi, anche poetici, che sono stati tradotti in trenta lingue diverse e hanno conquistato un gran numero di lettori. In questo articolo presentiamo una selezione dei suoi cinque libri più belli e che hanno riscosso molto successo. Montedidio Il romanzo è stato pubblicato nel 2021. Ambientato a Napoli, nel quartiere Montedidio, un ragazzo tredicenne impara il mestiere da falegname nella bottega di Mast’Errico. Il giovane vive in una casa vuota a causa dell’assenza del padre e della malattia di sua madre, questo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)Deè un noto, poeta, giornalista,teatrale e traduttore italiano, nato a Napoli negli anni Cinquanta. Ha esordito nel 1989 con il suo primo romanzo “Non ora, non qui”; successivamente ha pubblicato una lunga serie di testi, anche poetici, che sono stati tradotti in trenta lingue diverse e hanno conquistato un gran numero di lettori. In questo articolo presentiamo una selezione dei suoi cinquepiùe che hanno riscosso molto successo. Montedidio Il romanzo è stato pubblicato nel 2021. Ambientato a Napoli, nel quartiere Montedidio, un ragazzo tredicenne impara il mestiere da falegname nella bottega di Mast’co. Il giovane vive in una casa vuota a causa dell’assenza del padre e della malattia di sua madre, questo è ...

Advertising

CasaLettori : Amo gli alberi. Sono come noi. Radici per terra e testa verso il cielo Erri De Luca Nato il #20maggio 1950… - Milena22326900 : RT @Dida_ti: La felicità è un agguato. Si viene presi alla sprovvista e forse è meglio così. Erri De Luca #20maggio #goodmorning ? #B… - Faustanthonia73 : RT @MaraBussani: #CasaLettori @CasaLettori Questo è quello che cerco nei libri quando li apro, il pezzetto che è stato scritto per me, ch… - AnnaRDelorenzo : RT @Dida_ti: La felicità è un agguato. Si viene presi alla sprovvista e forse è meglio così. Erri De Luca #20maggio #goodmorning ? #B… - lu_cos : RT @Dida_ti: La felicità è un agguato. Si viene presi alla sprovvista e forse è meglio così. Erri De Luca #20maggio #goodmorning ? #B… -