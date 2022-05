Draghi a Casellati: "Varare il ddl Concorrenza entro maggio" (Di venerdì 20 maggio 2022) Il premier richiama i partiti a sbloccare il provvedimento, ancora in stallo per via del disaccordo sulla questione dei balneari, al fine di rispettare 'gli impegni assunti con il Pnrr, entro il mese ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 maggio 2022) Il premier richiama i partiti a sbloccare il provvedimento, ancora in stallo per via del disaccordo sulla questione dei balneari, al fine di rispettare 'gli impegni assunti con il Pnrr,il mese ...

