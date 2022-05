Cip & Ciop Agenti Speciali: un reboot intelligente (Di venerdì 20 maggio 2022) Cip & Ciop Agenti Speciali non è solo un reboot dell’omonima serie animata del 1989, ma un film per i nostalgici, gli appassionati del mondo d’animazione. Abbiamo avuto l’occasione di assistere alla proiezione a Roma, alla Casa del Cinema, pochi giorni fa. Adesso, qui su MetroNerd, parliamo di questa nuova uscita disponibile su Disney+. Cip e Ciop Agenti Speciali: uno show nello show La prima particolarità del film diretto da Akiva Schaffer sta nella sua trama. Sullo schermo infatti i due storici scoiattolini non sono dei detective, ma due attori che hanno interpretato la famosa serie degli anni ottanta e novanta Cip & Ciop Agenti Speciali. A raccontare la storia è la voce narrante di Ciop (in italiano Giampaolo Morelli), che spiega come si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Cip & Ciopnon è solo undell’omonima serie animata del 1989, ma un film per i nostalgici, gli appassionati del mondo d’animazione. Abbiamo avuto l’occasione di assistere alla proiezione a Roma, alla Casa del Cinema, pochi giorni fa. Adesso, qui su MetroNerd, parliamo di questa nuova uscita disponibile su Disney+. Cip e Ciop: uno show nello show La prima particolarità del film diretto da Akiva Schaffer sta nella sua trama. Sullo schermo infatti i due storici scoiattolini non sono dei detective, ma due attori che hanno interpretato la famosa serie degli anni ottanta e novanta Cip & Ciop. A raccontare la storia è la voce narrante di Ciop (in italiano Giampaolo Morelli), che spiega come si sono ...

Cip e Ciop Agenti Speciali: recensione del film Disney+ La recensione di Cip e Ciop Agenti Speciali, il film in uscita su Disney+ dal 20 maggio 2022 con le voci di Raoul Bova e Giampaolo Morelli, Francesca Chillemi e Jonis Bascir. Cip e Ciop Agenti speciali disponibile da oggi in streaming su Disney Plus