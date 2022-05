Cantieri sulle autostrade | arrivano i rimborsi finalmente

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Isono una sciagura. Non tanto per il lavoro di per sé, ma perché un servizio che dovrebbe garantire una percorrrenza più veloce viene rallentato alla stregua delle comuni superstrade. Ora, l’Antitrust sanziona Aspi, come riporta l’Agi, e apre –! – su una questione che non era mai stata discussa in termini concreti da decenni.e la mafia dei prezzi Perché pagare la percorrenza “veloce” surallentate dalla presenza dicontinui, asfissianti e insopportabili? Non c’è altro che definirla una piccola mafia, quanto meno dei costi, considerando che un servizio che si paga andrebbe fornito e basta, salvo cause di forza maggiore (tipo il traffico ...