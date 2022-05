(Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA - Dopo il trionfo nella Liga con il suo Real Madrid e in attesa di sfidare il Liverpool nella prossima finale di Champions League anche Carloè intervenuto al forum " Ilche l'...

Corriere dello Sport

ROMA - Dopo il trionfo nella Liga con il suo Real Madrid e in attesa di sfidare il Liverpool nella prossima finale di Champions League anche Carloè intervenuto al forum " Ilche l'Italia si merita ", organizzato dal Corriere dello Sport : "Da dove deve ripartire ilitaliano Deve cercare un miglioramento dello spettacolo ...... la decisione spetta all'arbitro" Genk 02/10/2019 - Champions League / Genk - Napoli / foto Panoramic/Insidefoto/Image Sport nella foto: CarloOspite del forum "Ilche l'Italia si ... Ancelotti: "Il calcio italiano deve migliorare nello spettacolo" Tutti gli argomenti verranno affrontati nel forum “Il calcio che l’Italia si merita”. Conducono il direttore Ivan Zazzaroni e il condirettore ...Il club spagnolo ha prenotato l’intera struttura dell’esclusivo Jeu de Paume. Solo per Ancelotti cinque sale per le conferenze stampa ...