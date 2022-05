Addio Koulibaly | De Laurentiis fa esultare Juve e Inter

Advertising

infoitsport : Koulibaly, De Laurentiis apre all'addio: 'Nessuno è obbligato a restare' - Luxgraph : Koulibaly, De Laurentiis apre all'addio: 'Nessuno è obbligato a restare' - MarcoMelotti10 : @SkySport Addio a Koulibaly allora ?? PS: È una semplice battuta, non ve la prendete napoletani - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Può essere l'estate dell'addio di Koulibaly - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: CorSport - Sull'edizione Campania: 'KOULIBALY GELA NAPOLI'. Il senegalese fa capire di un addio imminente - https:/… -

Di solito quando usa certe formulette, vuol dire che undoloroso è in arrivo. Qualcosa di simile al 'non vogliamo obbligare nessuno', utilizzato oggi ... Kalidou. Il presidente Aurelio ...Noi vogliamo cheresti, ma non è che la gente la si può obbligare " . "Nessuno è obbligato a restare" Il presidente del club azzurro non si sbilancia oltre sul futuro del 30enne difensore ...Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli in estate: facciamo il punto della situazione tra probabilità, acquirenti e prezzo richiesto da De Laurentiis.Kalidou Koulibaly sembra destinato a trasferirsi dal Napoli al Barcellona e Aurelio De Laurentiis non l'ha negato. "Se non vuole più essere un simbolo di questo club è lui che lo deve decidere. Noi ...