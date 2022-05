Vaiolo delle scimmie: cosa è e cosa sappiamo su questo virus (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie, anche detto monkeypox, torna al centro delle cronache: oggi è stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia, in un paziente rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso. L’ospedale ha spiegato: “Il quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypox virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee”. L’uomo è stato posto in isolamento “in discrete condizioni generali”. Non si tratta di una malattia nuova, ma il fatto che nuovi e sempre più frequenti casi siano stati segnalati in Inghilterra, Spagna, Portogallo e Stati Uniti ha indotto l’Oms a rilasciare una dichiarazione ufficiale: “Continuiamo a monitorare da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il, anche detto monkeypox, torna al centrocronache: oggi è stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia, in un paziente rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso. L’ospedale ha spiegato: “Il quadro clinico è risultato caratteristico e il monkeypoxè stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campionilesioni cutanee”. L’uomo è stato posto in isolamento “in discrete condizioni generali”. Non si tratta di una malattia nuova, ma il fatto che nuovi e sempre più frequenti casi siano stati segnalati in Inghilterra, Spagna, Portogallo e Stati Uniti ha indotto l’Oms a rilasciare una dichiarazione ufficiale: “Continuiamo a monitorare da ...

