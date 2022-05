Un milione e mezzo di euro in arrivo per la ristrutturazione del Palazzo comunale (Di giovedì 19 maggio 2022) C’è anche il progetto denominato “Palazzo storico Mayer” e proposto dal Comune di Scafati tra i 14 interventi finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Programma generale del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli” per un valore complessivo pari a circa 73 milioni di euro. Al Comune di Scafati sarà assegnata la somma di 1.444.064,16 euro per la rea-lizzazione del progetto proposto, finalizzato alla ristrutturazione del sede comunale di via Pietro Melchiade. Ieri mattina, a Pompei, c’è stata la firma del contratto, sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dai Sindaci dei 19 comuni destinatari dei finanziamenti, rientranti in una vasta area che comprende parte della periferia orientale di Napoli, il territorio vesuviano e alcuni ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) C’è anche il progetto denominato “storico Mayer” e proposto dal Comune di Scafati tra i 14 interventi finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Programma generale del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli” per un valore complessivo pari a circa 73 milioni di. Al Comune di Scafati sarà assegnata la somma di 1.444.064,16per la rea-lizzazione del progetto proposto, finalizzato alladel sededi via Pietro Melchiade. Ieri mattina, a Pompei, c’è stata la firma del contratto, sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dai Sindaci dei 19 comuni destinatari dei finanziamenti, rientranti in una vasta area che comprende parte della periferia orientale di Napoli, il territorio vesuviano e alcuni ...

