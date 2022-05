Ultime Notizie Serie A: rabbia dei tifosi del Milan, Lotito fa un annuncio su Milinkovic-Savic (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.05 – La rabbia dei tifosi rossoneri – Caos bagarinaggio per la sfida che può valere lo scudetto: la gente del Milan è furibonda per la gestione dei biglietti. La situazione 10.30 – Lotito fa chiarezza – «Milinkovic-Savic non andrà alla Juventus, il giocatore non è in vendita»: così il patron della Lazio sul futuro del centrocampista. Le parole 9.15 – Il ritorno di Spinazzola – L’esterno della Roma è pronto a giocare da titolare, la grande occasione può arrivare domani sera nell’ultima di campionato contro il Toro. La notizia 8.30 – «Sarebbe bello giocare la Champions» – Simeone sogna in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.05 – Ladeirossoneri – Caos bagarinaggio per la sfida che può valere lo scudetto: la gente delè furibonda per la gestione dei biglietti. La situazione 10.30 –fa chiarezza – «non andrà alla Juventus, il giocatore non è in vendita»: così il patron della Lazio sul futuro del centrocampista. Le parole 9.15 – Il ritorno di Spinazzola – L’esterno della Roma è pronto a giocare da titolare, la grande occasione può arrivare domani sera nell’ultima di campionato contro il Toro. La notizia 8.30 – «Sarebbe bello giocare la Champions» – Simeone sogna in ...

