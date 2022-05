Ucraina, 007 Gb: Mosca rimuove diversi comandanti perché l'operazione militare non va come previsto (Di giovedì 19 maggio 2022) L'intelligence britannica registra delle difficoltà serie da parte delle milizie russe. A confermarlo anche la decisione di Mosca di rimuovere diversi suoi comandanti militari a causa dell'esito ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) L'intelligence britannica registra delle difficoltà serie da parte delle milizie russe. A confermarlo anche la decisione didiresuoimilitari a causa dell'esito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - globalistIT : - lifestyleblogit : Ucraina, 007 Gb: 'Russia licenzia alti ufficiali' - - BinaryOptionEU : RT 'L'intelligence britannica: la #Russia ha licenziato diversi alti ufficiali che avrebbero commesso gravi errori… - RiminiFuturo : RT @Adnkronos: L'intelligence britannica: la #Russia ha licenziato diversi alti ufficiali che avrebbero commesso gravi errori durante le fa… -