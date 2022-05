Tacconi: in giornata fuori dalla terapia intensiva, le parole del figlio (Di giovedì 19 maggio 2022) Tacconi, aggiornamento del figlio: «Probabilmente uscirà dalla terapia intensiva». Le nuove dichiarazioni che riportano la buona notizia Il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, sui propri canali social è tornato parlare delle condizioni del padre. Di seguito le parole sull’ex Juventus. AGGIORNAMENTO Tacconi – «Dopo aver sconfitto un’altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), aggiornamento del: «Probabilmente uscirà». Le nuove dichiarazioni che riportano la buona notizia Ildi Stefano, Andrea, sui propri canali social è tornato parlare delle condizioni del padre. Di seguito lesull’ex Juventus. AGGIORNAMENTO– «Dopo aver sconfitto un’altra febbre, probabilmente inusciràe verrà spostato in un nuovo reparto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

morenoAlmare : RT @paterno_carlo: Andrea Tacconi: 'Stefano ha sconfitto la febbre e probabilmente uscirà dalla terapia intensiva in giornata' grande Stefa… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Andrea Tacconi: 'Stefano ha sconfitto la febbre e probabilmente uscirà dalla terapia intensiva in giornata' https://t.co… - GobboJfc1897 : RT @paterno_carlo: Andrea Tacconi: 'Stefano ha sconfitto la febbre e probabilmente uscirà dalla terapia intensiva in giornata' grande Stefa… - paterno_carlo : Andrea Tacconi: 'Stefano ha sconfitto la febbre e probabilmente uscirà dalla terapia intensiva in giornata' grande… - TUTTOJUVE_COM : Andrea Tacconi: 'Stefano ha sconfitto la febbre e probabilmente uscirà dalla terapia intensiva in giornata' -