Sophie Codegoni mi hanno fermata all’aeroporto non mi riconoscevano svela ora voglio una famiglia con Alessandro Basciano

Advertising

fanpage : Dopo il #Gfvip, le provocazioni di Fabrizio Corona e la scelta di Matteo Ranieri, i #Basciagoni si raccontano ai no… - Serena21034114 : RT @Basciagoni17: Ho pianto!?? @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 dovete vederlo assolutamente #basciagoni #5mesibasciagoni - infoitcultura : “Aspetto l’anello”: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la richiesta perentoria - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni dice la sua sulla scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne - infoitcultura : Sophie Codegoni fermata in aeroporto/ Agente “Ti sei rifatta?”, lei sbotta “Si tutta” -

I provini per la settima edizione del reality continuano: Alfonso Signorini punterà proprio sulla Pratifermata in aeroporto/ Agente "Ti sei rifatta", lei sbotta "Si tutta"Alessandro Basciano eintendono sposarsi La coppia ha rotto il silenzio sulla questione. Ad oltre un mese dalla fine del GF Vip 6 la storia d'amore tra Alessandro Basciano esembra ...(ComingSoon.it) Ne parlano anche altri giornali Scritto da Marta Vitulano il. In una recente intervista, Sophie Codegoni ha parlato della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: ecco che cosa ha ...Sophie Codegoni spiega perché ha interrotto i rapporti lavorativi con Corona appena uscita dalla casa del GfVip ...