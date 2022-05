Rassegna stampa 19 maggio 2022 | auto in un asilo | morto un bambino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tiene ancora banco l’ingresso della Finlandia e della Svezia all’interno della Nato. Una situazione che non è stata accettata dalla Russia e che desta qualche perplessità nella Turchia. Intanto, in Italia, la situazione politica si fa incandescente per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle, vacilla laranza. Per la cronaca, un’piomba in una l’Aquila,un bambini e feriti altri cinque. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.