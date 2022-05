Ragazzo 16enne aggredito dallo zio perchè gay: 'Adesso muori a casa' (Di giovedì 19 maggio 2022) Ennesimo episodio di omofobia e di violenza domestica, stavolta a farne le spese è stato un Ragazzo di 16 anni calabrese, aggredito, picchiato e insultato dallo zio. La denuncia è stata portata avanti ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) Ennesimo episodio di omofobia e di violenza domestica, stavolta a farne le spese è stato undi 16 anni calabrese,, picchiato e insultatozio. La denuncia è stata portata avanti ...

