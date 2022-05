Playoff Nba 2022: Golden State annichilisce Dallas in gara-1 (Di giovedì 19 maggio 2022) Non c’è storia in gara-1 della finale di Western Conference, valida per i Playoff 2022 di Nba. Golden State non ha infatti problemi a sbarazzarsi di Dallas, la cui resistenza dure appena un tempo: 112-87 il risultato finale. I Mavs pagano subito un parziale da 28-18, ma tengono il contatto nel secondo quarto grazie a due triple di Doncic: si fa al riposo sul 54-45. Lo sloveno soffre la difesa dei californiani, e concluderà la partita con soli 20 punti all’attivo e scarse percentuali al tiro (33% dal campo). I padroni di casa allungano in maniera decisiva in avvio di secondo tempo con un parziale da 10-2 grazie ai soliti Curry e Thompson, toccando anche il +30 nell’ultimo parziale. In totale sono sette i giocatori di Golden State ad andare in doppia ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Non c’è storia in-1 della finale di Western Conference, valida per idi Nba.non ha infatti problemi a sbarazzarsi di, la cui resistenza dure appena un tempo: 112-87 il risultato finale. I Mavs pagano subito un parziale da 28-18, ma tengono il contatto nel secondo quarto grazie a due triple di Doncic: si fa al riposo sul 54-45. Lo sloveno soffre la difesa dei californiani, e concluderà la partita con soli 20 punti all’attivo e scarse percentuali al tiro (33% dal campo). I padroni di casa allungano in maniera decisiva in avvio di secondo tempo con un parziale da 10-2 grazie ai soliti Curry e Thompson, toccando anche il +30 nell’ultimo parziale. In totale sono sette i giocatori diad andare in doppia ...

