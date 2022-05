Omicidio De Angelis a Soccavo, le prime ricostruzioni: l’ipotesi della trappola (Di giovedì 19 maggio 2022) NAPOLI. Sono due le piste che si seguono per ricostruire l’Omicidio di Emanuele De Angelis, crivellato ieri di colpi a Soccavo. Il giovane pregiudicato di 29 anni è stato trovato con 5 proiettili al volto nella mattinata di ieri in un giardino condominiale di via Contieri a Soccavo. La vittima forse è stata attirata in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 maggio 2022) NAPOLI. Sono due le piste che si seguono per ricostruire l’di Emanuele De, crivellato ieri di colpi a. Il giovane pregiudicato di 29 anni è stato trovato con 5 proiettili al volto nella mattinata di ieri in un giardino condominiale di via Contieri a. La vittima forse è stata attirata in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

