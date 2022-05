(Di giovedì 19 maggio 2022) La Rai non si perde d’animo. Nonostante il flop della Nazionale di Roberto Mancini, che non prenderà parte a Qatar 2022, la tv di Stato ha deciso di tenere itelevisivi della prossima edizione deidi calcio. Nessunao sublicenza ad altre emittenti – si parlava di un possibile ingresso da parte L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie La Rai si tiene i Mondiali: niente cessione dei diritti tv: La Rai non si perde d’animo. Nonostante… - rolandoroccando : RT @GiancarloDeRisi: ????La #RAI ci ripensa, si tiene la Berlinguer con #CartaBianca su #Rai3. La volevano chiudere, e sapete chi? Letta, pa… - danieledv79 : RT @fpicciolini: @mesoada Una delle peggiori puntate dell’anno. La Rai però la tiene li come un anno Cina grazie al nome - evelina21478 : RT @GiancarloDeRisi: ????La #RAI ci ripensa, si tiene la Berlinguer con #CartaBianca su #Rai3. La volevano chiudere, e sapete chi? Letta, pa… - ChiodiDonatella : RT @GiancarloDeRisi: ????La #RAI ci ripensa, si tiene la Berlinguer con #CartaBianca su #Rai3. La volevano chiudere, e sapete chi? Letta, pa… -

La Gazzetta di Mantova

In contemporanea, nell'Arena Bookstock, sil'inaugurazione del Bookstock, lo spazio dedicato ... Tornano l' Albero Azzurro dicon l'amato Dodò, l' aula studio di Edisu e il BookLab dedicato ...Con il nuovo sistema di misurazione della corsa di Huawei, Running Ability Index (), gli utenti ... La nuova app Huawei Healthconto di tutti gli aspetti che aiutano a seguire uno stile di vita ... L’omaggio a Battiato firmato Bozzolini mercoledì sera in onda su Rai 1 La Rai non si perde d’animo. Nonostante il flop della Nazionale di Roberto Mancini, che non prenderà parte a Qatar 2022, la tv di Stato ha deciso di tenere i diritti televisivi della prossima edizione ...Anna Oxa ha annunciato che il 30 maggio si terrà un'udienza del processo che la vede protagonista contro la Rai.