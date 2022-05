(Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Gli Stati Uniti sono il Paese che raccoglie piùsui. Ne accumulano e ne conservano a lungo più di quanto non faccia la Cina. Nelladei peggiori, l'Italia è sesta, ma a pari merito con la maggior parte deiUe. L'analisi di Comparitech, una società che promuove la cybersicurezza, ha coinvolto 50e assegnato un punteggio in base a quali informazioni vengono chieste aiprovenienti dall'estero, qualisono schee per quanto tempo. Punteggio massimo: 69 punti. Impossibile da raggiungere se non in un mondo senza Stati, senza confini e senza alcun controllo. Chi si avvicina di più è il Brasile, con 45 punti. Seguito da Israele. Perché gli Usa sono “i peggiori” Gli Stati Uniti sono, secondo ...

La discutibile classifica dei Paesi che raccolgono più dati dei viaggiatori Un'analisi fa il confronto tra le nazioni che chiedono informazioni su chi entra nel loro territorio, ma presenta più di una incongruenza e l'Italia non è messa così male come sembrerebbe ...