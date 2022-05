Italia Viva è al 2,5%, per Renzi è colpa delle toghe. Dopo aver attaccato il vecchio amico Ermini l’ex premier regola i conti con i pm che lo indagano (Di giovedì 19 maggio 2022) Matteo Renzi ha trovato i colpevoli dei suoi pessimi risultati politici e del suo indice di gradimento in continua discesa: i magistrati. Come nella migliore tradizione berlusconiana il padrone di Italia Viva decide di aprire la campagna elettorale schiantandosi contro ala magistratura: “I magistrati hanno interrotto il cammino di crescita di Italia Viva”, ha detto a Roma presentando il suo libro. Matteo Renzi ha trovato i colpevoli dei suoi pessimi risultati politici E, come spesso gli accade, propone la sua versione dei fatti completamente sconnessa dalla realtà: “Noi partiamo con Italia Viva, siamo accreditati al 5-10 per cento, si dice che arriveremo a doppia cifra e poi arriva l’inchiesta Open, che è uno scandaloso processo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 maggio 2022) Matteoha trovato i colpevoli dei suoi pessimi risultati politici e del suo indice di gradimento innua discesa: i magistrati. Come nella migliore tradizione berlusconiana il padrone didecide di aprire la campagna elettorale schiantandosi contro ala magistratura: “I magistrati hanno interrotto il cammino di crescita di”, ha detto a Roma presentando il suo libro. Matteoha trovato i colpevoli dei suoi pessimi risultati politici E, come spesso gli accade, propone la sua versione dei fatti completamente sconnessa dalla realtà: “Noi partiamo con, siamo accreditati al 5-10 per cento, si dice che arriveremo a doppia cifra e poi arriva l’inchiesta Open, che è uno scandaloso processo ...

