Intanto nel mondo (Di giovedì 19 maggio 2022) Un soldato russo si dichiara colpevole di crimini di guerra in Ucraina, nove morti in un’operazione antiterrorismo in Tagikistan, quattro indicatori chiave della crisi climatica a livelli record nel 2021. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Un soldato russo si dichiara colpevole di crimini di guerra in Ucraina, nove morti in un’operazione antiterrorismo in Tagikistan, quattro indicatori chiave della crisi climatica a livelli record nel 2021. Leggi

Advertising

ZzuCicciu : RT @faber1980: Intanto la Rai continua nel tentativo di rendere figure eroiche i criminali nazisti del Battaglione Azov - _Luca_Diotalevi : RT @DeugemoTwo: SELFMADE DI NUOVO FUORI! INTANTO BRIZZ... Come un anno fa Selfmade viene estromesso dalla squadra: ma è sempre colpa sua?… - salernotoday : 'Ha una ruota forata, ora la aiuto' e intanto il complice ripulisce l'auto: ladri in azione nel parcheggio di un ma… - BuonomoPino : 19/5/22 Perchè Erdogan fa tanto la voce grossa? La Turchia è padrona dei Dardanelli e del Bosforo. Intanto ha inter… - adrenaly1 : @DavideR46325615 povera stronza intanto prendi.o nel c... -