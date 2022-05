Immobiliare: nel 2021 vendite +34% su anno, in testa Genova (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercato Immobiliare residenziale nel 2021 si è chiuso con quasi 750mila transazioni, delle quali 366mila acquisizioni sono state effettuate con mutuo ipotecario. Si registra quindi un incremento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercatoresidenziale nelsi è chiuso con quasi 750mila transazioni, delle quali 366mila acquisizioni sono state effettuate con mutuo ipotecario. Si registra quindi un incremento ...

Advertising

immobiliare_it : L’ENEA sta sperimentando l’intelligenza artificiale per simulare il consumo medio di un immobile nell’arco di 25 an… - fisco24_info : Immobiliare: nel 2021 vendite +34% su anno, in testa Genova: Rapporto Entrate-Abi, 366mila acquisti realizzati con… - latuanuovacasa : Guida pratica de #LaTuaNuovaCasa #Immobiliare #Bareggio sui più diffusi e sottovalutati errori che, con tutta proba… - MarcoFiameni : RT @aCasamiaCremona: Nel centro storico di Cremona una metratura ampia in contesto di inizio secolo completamente ristrutturato, se ti inte… - lanuovariviera : Mercato Immobiliare, Melloni entra nel Consorzio Aia -