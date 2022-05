GP di Spagna, Formula 1: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 19 maggio 2022) In arrivo questo weekend il tanto atteso GP di Spagna. Una gara che si prospetta più che infuocata quella sul caldo circuito della Catalogna. Un riscatto necessario quello a cui è chiamata la Ferrari, pronta a consolidare il ruolo di dominio acquisito quest’anno. Un gap che sembra ridursi sempre più quello tra la Rossa e gli accaniti avversari della Red Bull. A provare a ricucire il distacco da Charles Leclerc, lo stesso Max Verstappen, determinato per la quarta vittoria dopo quella di Miami. Un GP che presenta così già le premesse per un accesissimo duello Red Bull–Ferrari. Non poca la posta in gioco, in una gara che tradizionalmente corrisponde a un punto di svolta della stagione. direttamente dai test di Monza si prevede infatti un pacchetto di innovazioni per la casa di Maranello. Che aspettarsi? Vediamo intanto il programma e gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) In arrivo questo weekend il tanto atteso GP di. Una gara che si prospetta più che infuocata quella sul caldo circuito della Catalogna. Un riscatto necessario quello a cui è chiamata la Ferrari, pronta a consolidare il ruolo di dominio acquisito quest’anno. Un gap che sembra ridursi sempre più quello tra la Rossa e gli accaniti avversari della Red Bull. A provare a ricucire il distacco da Charles Leclerc, lo stesso Max Verstappen, determinato per la quarta vittoria dopo quella di Miami. Un GP che presenta così già le premesse per un accesissimo duello Red Bull–Ferrari. Non poca la posta in gioco, in una gara che tradizionalmente corrisponde a un punto di svolta della stagione.mente dai test di Monza si prevede infatti un pacchetto di innovazioni per la casa di Maranello. Che aspettarsi? Vediamo intanto ile gli ...

