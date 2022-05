' Gentile Stato | aiutami a morire' Fabio chiede l' eutanasia con gli occhi

(Di giovedì 19 maggio 2022) di Alessandro Mazzanti (Pesaro Urbino) Gli unici muscoli che muove sono quelli delle palpebre, per scrivere, e quelli della bocca, per sorridere.Ridolfi, 46 anni, è tra i pochi guerrieri che ...

SkyTG24 : 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibi… - Tg3web : 'Gentile Stato italiano, aiutami a morire'. È l'accorato appello di Fabio, immobilizzato da 18 anni, che si è rivol…

Ieri ha scritto "italiano, aiutami a morire". "Questa non è vita","non voglio più soffrire così", il messaggio sottinteso, inviato tante volte, in questi anni, a chi voleva ascoltarlo. ...2' di lettura 18/05/2022 - "italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire". È questo l'appello di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, in ...