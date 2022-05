Genitori litigano fuori dalla scuola, uno prende l’ascia (Di giovedì 19 maggio 2022) fuori dai cancelli della scuola hanno iniziato a litigare. Una discussione degenerata e uno dei due ha preso un'ascia. E' successo oggi in Puglia dopo le 13, così come riferisce Ansa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022)dai cancelli dellahanno iniziato a litigare. Una discussione degenerata e uno dei due ha preso un'ascia. E' successo oggi in Puglia dopo le 13, così come riferisce Ansa. L'articolo .

