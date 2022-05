Franco Simone: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, vita privata (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantautore e autore televisivo Franco Simone, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dagli esordi al debutto di Franco Simone come cantante Franco Simone è nato ad Acquarica del Capo il 21 luglio del 1949 ed è un noto cantautore e autore televisivo, sesto di nove figli, dopo gli studi al liceo classico si è iscritto alla facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma. Ha esordito ufficialmente nel 1972 quando ha vinto il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti), poi nel 1973 ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantautore e autore televisivo, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra. Dagli esordi al debutto dicome cantanteè nato ad Acquarica del Capo il 21 luglio del 1949 ed è un noto cantautore e autore televisivo, sesto di nove figli, dopo gli studi al liceo classico si è iscritto alla facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma. Ha esordito ufficialmente nel 1972 quando ha vinto il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti), poi nel 1973 ha ...

Advertising

CorriereCitta : Franco Simone: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, vita privata - twittamiandrea : #OggiEUnAltroGiorno #19Maggio Affetti Stabili Fioretta Mari, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Samuel Peron, Mem… - francosimonefan : RT @CorriereUmbria: Franco Simone, quella volta che in Ecuador gli servirono le guardie del corpo per uscire di casa #FrancoSimone #Simone… - CorriereUmbria : Franco Simone, quella volta che in Ecuador gli servirono le guardie del corpo per uscire di casa #FrancoSimone… - Giornaleditalia : #FrancoSimone Chi è Franco Simone: età, canzoni, vita privata, moglie e figli -