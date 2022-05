Flatulenze Rai, la Mondini ricorda: “I capi mi dissero: in stanza con il petomane o ti licenziamo” (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — Emergono nuovi, grotteschi elementi dal Flatulenze-gate che vede il mezzobusto Rai Daina Mondini accusare cinque colleghi — nel 2018 suoi superiori nell’organico del Tg1 — di averla demansionata e costretta deliberatamente a lavorare nello stesso ufficio con un collega affetto da gravi problemi di flatulenza e igiene personale. Persecuzione a base di Flatulenze: spuntano due colleghi Ebbene, stando a quanto riferito da Repubblica, che sarebbe entrata in possesso della documentazione relativa alle indagini, altri due colleghi avrebbero patito la stessa sorte della Mondini. Si tratterebbe dei cronisti Giuseppe Malara e Marco Valerio Loprete. «Abbiamo abbandonato la stanza occupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione», si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — Emergono nuovi, grotteschi elementi dal-gate che vede il mezzobusto Rai Dainaaccusare cinque colleghi — nel 2018 suoi superiori nell’organico del Tg1 — di averla demansionata e costretta deliberatamente a lavorare nello stesso ufficio con un collega affetto da gravi problemi di flatulenza e igiene personale. Persecuzione a base di: spuntano due colleghi Ebbene, stando a quanto riferito da Repubblica, che sarebbe entrata in possesso della documentazione relativa alle indagini, altri due colleghi avrebbero patito la stessa sorte della. Si tratterebbe dei cronisti Giuseppe Malara e Marco Valerio Loprete. «Abbiamo abbandonato laoccupata dal collega per il cattivo odore e ci siamo sistemati in quella riservata ai dirigenti della redazione», si ...

