Fast & Furious 10 | Scott Eastwood ritornerà nella saga

L'attore Scott Eastwood farà parte del cast del film Fast & Furious 10, riprendendo il ruolo avuto nell'ottavo film. Scott Eastwood ritornerà nel cast della saga di Fast & Furious in occasione del decimo capitolo della storia. L'attore è solo il più recente dei nomi prestigiosi coinvolti nel progetto le cui riprese si sono svolte anche a Roma. In Fast X, ovvero il decimo film di Fast & Furious, Scott Eastwood riprenderà il ruolo di Little Nobody, il braccio destro di Mr Nobody interpretato da Kurt Russell, che aveva aiutato Dominic Toretto (Vin Diesel) a rintracciare la ...

