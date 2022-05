Draghi costringa i partiti a riformare questa Italia bloccata | dice Formica

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 maggio 2022) «Un consiglio a Mario? Faccia come Francesco Cossiga nel 1992, quando con le sue dimissioni anticipate e il messaggio alle Camere, scosse il sistema politico e lo invitò a riflettere sulla crisi globale aperta dal crollo del Muro di Berlino e sulle conseguenze che avrebbe avuto sulle istituzionine. Cossiga invitava allora aun sistema bloccato. E, proprio perché siamo dentro un’emergenza determinata dalla guerra in Ucraina, così come allora c’erano state le emergenze terrorismo, mafia e corruzione, oggi dovrebbe dire: questo governo è finito, ma non si può andare alle elezioni con un sistema politico bloccato e incapace di guardare alle sfide del domani, rese ancor più drammatica dalla guerra in Ucraina. Insomma, come fece Cossiga, dovrebbe sferzare ie portarli ...