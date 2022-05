Domani da tutta Italia a Taranto per lo “Spreco Zero Day” (Di giovedì 19 maggio 2022) Per la prima volta in Puglia a Taranto ci sarà lo “Spreco Zero Day”, una giornata in cui esperti e operatori si confronteranno in un convegno sulle Buone pratiche per ridurre lo Spreco alimentare e farmaceutico. “L’impronta del futuro”: questo il titolo del convegno organizzato nel primo “Spreco Zero Day” che si terrà, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 20 maggio, presso il Castello Aragonese, location resa disponibile dal Comando Marittimo Sud Marina Militare (prevista diretta Facebook su pagina SprecoZeroTaranto). Nell’occasione saranno presentate esperienze già realizzate con successo in altre realtà Italiane, come “Trento Solidale” ed “Emporio della solidarietà” di Lecce, o le ricette dello “chef del ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 19 maggio 2022) Per la prima volta in Puglia aci sarà lo “Day”, una giornata in cui esperti e operatori si confronteranno in un convegno sulle Buone pratiche per ridurre loalimentare e farmaceutico. “L’impronta del futuro”: questo il titolo del convegno organizzato nel primo “Day” che si terrà, a partire dalle ore 9.30 di venerdì 20 maggio, presso il Castello Aragonese, location resa disponibile dal Comando Marittimo Sud Marina Militare (prevista diretta Facebook su pagina). Nell’occasione saranno presentate esperienze già realizzate con successo in altre realtàne, come “Trento Solidale” ed “Emporio della solidarietà” di Lecce, o le ricette dello “chef del ...

