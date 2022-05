Ddl concorrenza: Serracchiani (Pd), 'serve spirito costruttivo per sciogliere ultimi nodi' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Sul ddl concorrenza è stato fatto un positivo lavoro in queste settimane. Si tratta di un provvedimento molto importante e decisivo anche ai fini del percorso stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Occorre, a nostro giudizio, che tutti si adoperino con spirito costruttivo e responsabile per non rallentarne il cammino e sciogliere gli ultimi nodi, come quello delle concessioni balneari, per arrivare quanto prima all'approvazione nei due rami del Parlamento". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Sul ddlè stato fatto un positivo lavoro in queste settimane. Si tratta di un provvedimento molto importante e decisivo anche ai fini del percorso stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Occorre, a nostro giudizio, che tutti si adoperino cone responsabile per non rallentarne il cammino egli, come quello delle concessioni balneari, per arrivare quanto prima all'approvazione nei due rami del Parlamento". Lo dice Debora, capogruppo Pd alla Camera.

