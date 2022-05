Bocciato alla prova orale A12, perché non dare l’abilitazione a chi ha superato lo scritto? Lettera (Di giovedì 19 maggio 2022) Inviata da Cesare Gaboardi - Gentile redazione, sarò forse tra i pochi candidati a non avere superato la prova orale del concorso ordinario per A12 in Lombardia, dopo essere riuscito a raggiungere poco più della soglia del punteggio minimo allo scritto, con mia grande sorpresa, perchè per una prova simile non è sufficiente lo studio, ma occorre anche una certa dose di intuizione e di buona sorte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Inviata da Cesare Gaboardi - Gentile redazione, sarò forse tra i pochi candidati a non avereladel concorso ordinario per A12 in Lombardia, dopo essere riuscito a raggiungere poco più della soglia del punteggio minimo allo, con mia grande sorpresa, perchè per unasimile non è sufficiente lo studio, ma occorre anche una certa dose di intuizione e di buona sorte. L'articolo .

