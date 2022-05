Biden teme l’escalation: per Kiev niente lanciarazzi a lunga gittata (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quotidiano americano Politico riporta il rifiuto dell’amministrazione Biden di fornire all’Ucraina lanciarazzi a lunga gittata. I vertici di Kiev vorrebbero in particolare gli MLRS (Multiple Launch Rocket System) di fabbricazione americana, perché li reputano indispensabili per vincere i russi nelle battaglie di artiglieria del Donbass. Come riferito da un collaboratore dello staff del Congresso, informato sui colloqui condotti nella base della U.S. Air Force di Ramstein, in Germania, i governanti ucraini sarebbero “frustrati” dal diniego di Washington. La motivazione del “no” risiede nella preoccupazione che gli ucraini possano usare i lanciarazzi per colpire direttamente il territorio russo, dando così luogo a un’escalation pericolossisima. Secondo una fonte anonima della Casa ... Leggi su api.follow (Di giovedì 19 maggio 2022) Il quotidiano americano Politico riporta il rifiuto dell’amministrazionedi fornire all’Ucraina. I vertici divorrebbero in particolare gli MLRS (Multiple Launch Rocket System) di fabbricazione americana, perché li reputano indispensabili per vincere i russi nelle battaglie di artiglieria del Donbass. Come riferito da un collaboratore dello staff del Congresso, informato sui colloqui condotti nella base della U.S. Air Force di Ramstein, in Germania, i governanti ucraini sarebbero “frustrati” dal diniego di Washington. La motivazione del “no” risiede nella preoccupazione che gli ucraini possano usare iper colpire direttamente il territorio russo, dando così luogo a un’escalation pericolossisima. Secondo una fonte anonima della Casa ...

