Berzin re del Giro d’Italia nel 1994 e l' impresa sul Bocco | “Temevo Pantani più di Indurain”

Leggi su ilsecoloxix

(Di giovedì 19 maggio 2022) Eugeni il russo vinse la corsa rosa imponendosi in tre tappe tra cui la cronoscalata sul passo appenninico. Oggi ha un concessionaria d'auto a Stradella: "Ma seguo molto il ciclismo. Per la Parma-Genova mi aspetto una fuga da lontano, per il successo finale dico Landa. Il Pirata attaccava a ogni tappa: quel successo sulfu decisivo per la mia vittoria nel