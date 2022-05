Asl Napoli 1 | infornata di anestesisti e rianimatori | in 113 assunti grazie al concorso

Advertising

teleischia : ASL NAPOLI 1 CENTRO. CONCLUSI I LAVORI PER LE ASSUNZIONI DI 20 DIRIGENTI MEDICI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Asl Napoli, anestesia e rianimazione: concorso superato, assunti 113 medici - Yogaolic : RT @rep_napoli: Assunti 113 medici rianimatori all'Asl Napoli 1 [aggiornamento delle 10:14] - biancacle : RT @mattinodinapoli: Asl Napoli, anestesia e rianimazione: concorso superato, assunti 113 medici - rep_napoli : Assunti 113 medici rianimatori all'Asl Napoli 1 [aggiornamento delle 10:14] -

ilmattino.it

... a tempo indeterminato, per n°20 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso la1 Centro. La delibera di indizione del concorso è stata firmata dalla Direzione strategica ...Si sono conclusi i lavori delle procedure selettive del concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per 20 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso la1 Centro. La delibera di indizione del concorso è stata firmata dalla Direzione strategica nel mese di luglio dello scorso anno e pubblicata successivamente sul Burc. Concorso bandito ... Asl Napoli, anestesia e rianimazione: concorso superato, assunti 113 medici Arrivano i rinforzi in ospedale e per il 118. Si sono infatti concluse, questa volta positivamente, le procedure selettive di concorso per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per 20 posti di dirig ...Si sono concluse con successo le procedure selettive del concorso pubblico per posti di medico di anestesia e rianimazione (di cui 20 dirigenti) dell’Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio del ...