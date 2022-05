19 maggio 1982: la prima Coppa Uefa svedese (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 19 maggio del 1982 è una data importante per Goteborg e per il calcio svedese. 40 anni fa la Coppa Uefa Una data importante per il calcio svedese, la vittoria della prima Coppa Uefa. Questo è il riassunto di quel 19 maggio di quarant’anni fa. Infatti, in questa data, grazie alla vittoria con l’Amburgo il Goteborg vince la sua prima Coppa Uefa. Una giornata storica, non solo per il club che vince il suo primo trofeo continentale ma anche per la Svezia che non era mai arrivata così in alto in una rassegna internazionale per club. Dopo aver vinto all’andata per 1 a 0 l’andata, in casa, grazie alla rete di Holmgren a 3? dalla fine, al ritorno non c’è stata partita. Ad ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 19delè una data importante per Goteborg e per il calcio. 40 anni fa laUna data importante per il calcio, la vittoria della. Questo è il riassunto di quel 19di quarant’anni fa. Infatti, in questa data, grazie alla vittoria con l’Amburgo il Goteborg vince la sua. Una giornata storica, non solo per il club che vince il suo primo trofeo continentale ma anche per la Svezia che non era mai arrivata così in alto in una rassegna internazionale per club. Dopo aver vinto all’andata per 1 a 0 l’andata, in casa, grazie alla rete di Holmgren a 3? dalla fine, al ritorno non c’è stata partita. Ad ...

