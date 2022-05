Wta Strasburgo 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 19 maggio al torneo Wta di Strasburgo 2022. Si giocano i quattro match dei quarti di finale sulla terra rossa francese, nessuna italiana impegnata, ma ci sarà la testa di serie numero 4 del tabellone, Mertens, ad aprire sul centrale. Di seguito allora ecco la programmazione completa con orari e campi di riferimento. PATRICE DOMINGUEZ ore 11 (4) Mertens vs Juvan a seguire (1) Pliskova vs Zanevska a seguire (8) Linette vs Sasnovich/Kerber (2) a seguire (9) Golubic vs Dodin COURT 1 ore 14 Melichar-Martinez/Saville vs Mertens/Parry SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il, glie l’didi19al torneo Wta di. Si giocano i quattro match dei quarti di finale sulla terra rossa francese, nessuna italiana impegnata, ma ci sarà la testa di serie numero 4 del tabellone, Mertens, ad aprire sul centrale. Di seguito allora ecco lazione completa cone campi di riferimento. PATRICE DOMINGUEZ ore 11 (4) Mertens vs Juvan a seguire (1) Pliskova vs Zanevska a seguire (8) Linette vs Sasnovich/Kerber (2) a seguire (9) Golubic vs Dodin COURT 1 ore 14 Melichar-Martinez/Saville vs Mertens/Parry SportFace.

