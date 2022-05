Viceministro Morelli a Palermo per fare il punto sulle infrastrutture cittadine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Palermo, 18 mag. (Adnkronos) - Tappa a Palermo oggi per il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. Dopo l'incontro con i vertici della Direzione marittima e con il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, per fare il punto sugli investimenti infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo terminal crocieristico, il Viceministro si sposterà sul ponte Corleone e sul ponte Oreto. Ad accompagnarlo nelle due visite alle importanti infrastrutture viarie palermitane sarà il capogruppo della Lega-Prima l'Italia al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, insieme ai consiglieri comunali del partito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Tappa aoggi per il vice ministro allee mobilità sostenibili, Alessandro. Dopo l'incontro con i vertici della Direzione marittima e con il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, perilsugli investimenti infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo terminal crocieristico, ilsi sposterà sul ponte Corleone e sul ponte Oreto. Ad accompagnarlo nelle due visite alle importantiviarie palermitane sarà il capogruppo della Lega-Prima l'Italia al Consiglio comunale di, Igor Gelarda, insieme ai consiglieri comunali del partito di ...

