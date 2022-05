Unrae, mercato auto Europa ad aprile in calo con Italia maglia nera (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ad aprile il mercato europeo dell’auto registra un nuovo crollo e l’Italia si conferma fanalino di coda fra i 5 principali mercati dell’area. Le immatricolazioni dei 30 paesi del gruppo UE+UK+EFTA nel mese di aprile sono scese a 830.447 unità, in calo del 20,2% rispetto a 1.040.027 veicoli di aprile 2021, segnando per aprile il volume più basso da quando vengono rilevati i dati, fatta eccezione per il 2020 colpito dal momento più duro della pandemia. Il cumulato del periodo gennaio-aprile 2022 indica 3.583.587 unità contro 4.120.715 dello stesso periodo 2021, con un calo del 13%. Con la perdita di un terzo esatto dei volumi (-33%), dovuta soprattutto alla lunga attesa degli incentivi, l’Italia nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Adileuropeo dell’registra un nuovo crollo e l’si conferma fanalino di coda fra i 5 principali mercati dell’area. Le immatricolazioni dei 30 paesi del gruppo UE+UK+EFTA nel mese disono scese a 830.447 unità, indel 20,2% rispetto a 1.040.027 veicoli di2021, segnando peril volume più basso da quando vengono rilevati i dati, fatta eccezione per il 2020 colpito dal momento più duro della pandemia. Il cumulato del periodo gennaio-2022 indica 3.583.587 unità contro 4.120.715 dello stesso periodo 2021, con undel 13%. Con la perdita di un terzo esatto dei volumi (-33%), dovuta soprattutto alla lunga attesa degli incentivi, l’nel ...

Advertising

vivereitalia : Unrae, mercato auto Europa ad aprile in calo con Italia maglia nera - Italpress : Unrae, mercato auto Europa ad aprile in calo con Italia maglia nera - TrasportiItalia : Nuovo crollo ad aprile per il mercato europeo dell'auto: -20,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. dati #UNRAE… - bizcommunityit : Allarme dell'Unrae: il mercato dei veicoli industriali crolla, -27% ad aprile #finanzaemercati - befgroup : Unrae: ad aprile crolla il mercato veicoli industriali (-26,9%) #import #export #logistica #trasporti #spedizioni… -