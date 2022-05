Ucraina, gli Usa riaprono l’ambasciata a Kiev: era chiusa da oltre due mesi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno deciso di riaprire la loro ambasciata a Kiev dopo oltre due mesi, come annunciato oggi, 18 maggio, dal dipartimento di Stato. «Il popolo ucraino con la nostra assistenza alla sicurezza ha difeso la propria terra di fronte all’invasione incosciente della Russia. Di conseguenza la bandiera a stelle e strisce può sventolare sull’ambasciata di nuovo», ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una nota. I diplomatici Usa si erano prima rifugiati a Leopoli, poi in Polonia. Qualche settimana fa l’incaricata d’affari Usa, Kristina Kvien, ha espresso il desiderio di riaprire l’ambasciata nella capitale Ucraina entro fine mese. Il presidente Joe Biden ha nominato Bridget Brink come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti. Qualche giorno fa, intanto, sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno deciso di riaprire la loro ambasciata adopodue, come annunciato oggi, 18 maggio, dal dipartimento di Stato. «Il popolo ucraino con la nostra assistenza alla sicurezza ha difeso la propria terra di fronte all’invasione incosciente della Russia. Di conseguenza la bandiera a stelle e strisce può sventolare suldi nuovo», ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una nota. I diplomatici Usa si erano prima rifugiati a Leopoli, poi in Polonia. Qualche settimana fa l’incaricata d’affari Usa, Kristina Kvien, ha espresso il desiderio di riaprirenella capitaleentro fine mese. Il presidente Joe Biden ha nominato Bridget Brink come nuova ambasciatrice degli Stati Uniti. Qualche giorno fa, intanto, sono ...

