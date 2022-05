Signorini contro Manuel Bortuzzo L’attacco inaspettato e la frecciatina al padre Franco

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022), su Chi la lettera pro Mara Venier, che la scorsa domenica ha deciso di cancellare l’ospitata del nuotatore a Domenica In. La decisione di Mara Venier ha scatenato una vera e propria bufera, con tanto di comunicato stampa di Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione Rai.? Così sembra, perché come riporta Novella 2000 il direttore ha scritto una lettera in cui prende le parti della conduttrice di Domenica In, criticata per aver cancellato l’ospitata di, atteso in trasmissione per promuovere il film tv – in onda su Rai Uno – basato sulla sua storia....