Sì viaggiare, con la nuova nano tote bag di Mandarina Duck (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cosa c'è di più gratificante di un viaggio alla scoperta di una città mai visitata prima, magari con un gruppo di amiche con cui si fa fatica ad incontrarsi causa impegni di lavoro?Mandarina Duck lancia I-con la nuova (e super chic) tote bag ispirata proprio a tutti quei momenti indimenticabili di condivisione legati a una vacanza in buona compagnia. tote Bag I-con di Mandarina Duck guarda le foto Grande, mini, di media grandezza: ce n'è per tutti i gusti. L' I-con di ...

