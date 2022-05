Sampdoria, il punto sulla cessione: tra piste estere e italiane (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le ultime notizie sul futuro dei blucerchiati: possibile pista estera che vede interessate proprietà americane o del golfo persico Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan nel quale è inserita la Sampdoria, è pronto a nominare un advisor che lo affianchi nella cessione del club blucerchiato. Confermate le voci di almeno tre gruppi che avrebbero superato la fase preliminare di accesso alla data room. Sono tanti i rumors, come precisa Il Secolo XIX, che ruotano attorno alla cessione della Sampdoria. Alcuni gruppi provenienti dagli Stati Uniti e poi i Paesi del Golfo arabo. L’ultima voce, smentita immediatamente, avrebbe visto l’interesse di Pietro Pizzarotti. L’ex presidente del Parma e parte di una famiglia molto nota all’interno dell’ingegneria civile hanno ricevuto la spinta del direttore ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le ultime notizie sul futuro dei blucerchiati: possibile pista estera che vede interessate proprietà americane o del golfo persico Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan nel quale è inserita la, è pronto a nominare un advisor che lo affianchi nelladel club blucerchiato. Confermate le voci di almeno tre gruppi che avrebbero superato la fase preliminare di accesso alla data room. Sono tanti i rumors, come precisa Il Secolo XIX, che ruotano attorno alladella. Alcuni gruppi provenienti dagli Stati Uniti e poi i Paesi del Golfo arabo. L’ultima voce, smentita immediatamente, avrebbe visto l’interesse di Pietro Pizzarotti. L’ex presidente del Parma e parte di una famiglia molto nota all’interno dell’ingegneria civile hanno ricevuto la spinta del direttore ...

