Ponte Messina, Morelli: "E' necessità, non farlo sarebbe antistorico" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l'Europa può avere e il Ponte sullo Stretto è una necessità. Non farlo è un'antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l'Europa può avere e ilsullo Stretto è una. Nonè un'antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa ...

