Play in grande | 3 giorni di novità | ospiti | eventi

Play – Oltre 100 case editrici che mettono a disposizione i loro giochi, più di 100 associazioni pronte a fare divertire il pubblico su 2.500 tavoli di gioco. Nuove aree dedicate al card trading, ai giochi a due, lo spazio esterno con i scenografici LARP – i giochi di ruolo dal vivo – e la curiosa attività del Beer Painting. 700 appuntamenti, momenti di riflessione ludica sulla guerra, incontri con grandi ospiti tra cui Volko Ruhnke, Luca Perri, Adrian Fartade, Massimo Polidoro e game designer come Andrea Angiolino, Kathryn Hymes e Hakan Seyal?o?lu. Una manifestazione sempre più ricca di proposte e inclusiva Ogni edizione più ricca, ogni anno più grande e sempre più attenta a coinvolgere tutti. Questa 13esima edizione di Play strizza l'occhio in particolare al mondo delle famiglie, anche quelle con bambini piccoli, ...

