Non potete sospendere DAZN? Per voi fino a 10 euro di sconto (Di mercoledì 18 maggio 2022) DAZN è pronta a proporre uno sconto per un totale di 10 euro sull’abbonamento per chi non può metterlo in pausa (ovvero tutti quegli utenti che l’hanno attivato non direttamente con la piattaforma di streaming, ma tramite servizi terzi di pagamento, come quelli forniti da Amazon e Apple). Per cercare di compensare un po’ questo dislivello, DAZN ha pensato di assicurare a questa tipologia di utenti un codice regalo di 5 euro al mese, per un massimo di due mesi, mantenendo attivo l’abbonamento, a fronte di uno sconto di 10 euro. DAZN dovrà informare gli utenti interessati della possibilità di ottenere questi gift code tempestivamente: bisognerà limitarsi a controllare spesso la propria email. La funzione ‘Metti in pausa il tuo account‘, invece, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)è pronta a proporre unoper un totale di 10sull’abbonamento per chi non può metterlo in pausa (ovvero tutti quegli utenti che l’hanno attivato non direttamente con la piattaforma di streaming, ma tramite servizi terzi di pagamento, come quelli forniti da Amazon e Apple). Per cercare di compensare un po’ questo dislivello,ha pensato di assicurare a questa tipologia di utenti un codice regalo di 5al mese, per un massimo di due mesi, mantenendo attivo l’abbonamento, a fronte di unodi 10dovrà informare gli utenti interessati della possibilità di ottenere questi gift code tempestivamente: bisognerà limitarsi a controllare spesso la propria email. La funzione ‘Metti in pausa il tuo account‘, invece, ...

