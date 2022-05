La scelta di Luca Salatino: le anticipazioni di Uomini e Donne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel pomeriggio di oggi 18 maggio 2022 si è svolta la nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale Luca Salatino ha compiuto la sua scelta. Su chi è ricaduta la decisione del tronista di proseguire la sua frequentazione fuori dagli studi di Cinecittà? Scopriamolo grazie alle anticipazioni. Uomini e Donne anticipazioni: la scelta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel pomeriggio di oggi 18 maggio 2022 si è svolta la nuova registrazione didurante la qualeha compiuto la sua. Su chi è ricaduta la decisione del tronista di proseguire la sua frequentazione fuori dagli studi di Cinecittà? Scopriamolo grazie alle: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La scelta di Luca Salatino: le anticipazioni di Uomini e Donne #uominiedonne - laime26412002 : Comunque Luca se ti fai scappare Soraya o hai fatto una scelta tanto per confermi di non meritarla #uominiedonne - chiclei : La scelta di Luca a Uomini e donne chi ha scelto Lilli o Soraia - - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne del 18-05-22: Luca Salatino ha fatto la sua scelta! - #Anticipazioni #Uomini #Donne - giusepp23263463 : RT @frostyelevenn: ho appena letto della scelta di luca, contenta per il palo che ha preso lilly che si sentiva la scelta ma mi dispiace pe… -