Kim prepara il missile per la visita di Biden. Ecco il piano della Corea del Sud (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Corea del Sud avverte che è pronto un «piano B» se la Corea del Nord dovesse lanciare missili balistici intercontinentali nel prossimo fine settimana, quando sarà in visita nel Paese il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Al momento, Seul giudica «relativamente bassa» la possibilità che il regime di Kim Jong-un possa effettuare un test nucleare in quei giorni, mentre «i preparativi per il lancio di un missile balistico intercontinentale appaiono imminenti», ha dichiarato il vice capo dell'Ufficio di Sicurezza Nazionale sud-Coreano, Kim Tae-hyo. «Nell'evento di una provocazione nord-Coreana, grande o piccola, durante i tre giorni di summit», ha scandito il funzionario di Seul citato dall'agenzia Yonhap, «abbiamo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladel Sud avverte che è pronto un «B» se ladel Nord dovesse lanciare missili balistici intercontinentali nel prossimo fine settimana, quando sarà innel Paese il presidente degli Stati Uniti Joe. Al momento, Seul giudica «relativamente bassa» la possibilità che il regime di Kim Jong-un possa effettuare un test nucleare in quei giorni, mentre «itivi per il lancio di unbalistico intercontinentale appaiono imminenti», ha dichiarato il vice capo dell'Ufficio di Sicurezza Nazionale sud-no, Kim Tae-hyo. «Nell'evento di una provocazione nord-na, grande o piccola, durante i tre giorni di summit», ha scandito il funzionario di Seul citato dall'agenzia Yonhap, «abbiamo ...

