Isola 16, Mercedesz Henger: “Edoardo Tavassi mi piace davvero, mi sono lasciata coinvolgere” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non si arrestano le polemiche relative alla vita sentimentale di Mercedesz Henger nemmeno in Honduras. Dopo che la “bomba” è stata sganciata anche fra i naufraghi, la figlia di Eva Henger è ormai stata presa di mira dal del gruppo, in particolare da Guendalina Tavassi. La gieffina continua a nutrire dei dubbi sul suo comportamento e crede che la bionda influencer abbia preso tutti per i fondelli: Vado a farmi il bagno e vedo che Mercedesz Henger va dal gruppetto Estefania, Luca, e comincia a parlare di me perché vedevo che mi guardava, non sono stupida. Al che io ho detto “guarda, se devi parlarmi, le cose dimmele in faccia, perché non c’è da parlar male, c’è da dire semplicemente la verità, e cioè tu stavi con un altro, ci hai preso per il c***tutti soprattutto mio ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non si arrestano le polemiche relative alla vita sentimentale dinemmeno in Honduras. Dopo che la “bomba” è stata sganciata anche fra i naufraghi, la figlia di Evaè ormai stata presa di mira dal del gruppo, in particolare da Guendalina. La gieffina continua a nutrire dei dubbi sul suo comportamento e crede che la bionda influencer abbia preso tutti per i fondelli: Vado a farmi il bagno e vedo cheva dal gruppetto Estefania, Luca, e comincia a parlare di me perché vedevo che mi guardava, nonstupida. Al che io ho detto “guarda, se devi parlarmi, le cose dimmele in faccia, perché non c’è da parlar male, c’è da dire semplicemente la verità, e cioè tu stavi con un altro, ci hai preso per il c***tutti soprattutto mio ...

Advertising

LaDyCr3aTiVe : ELIMINATI SIA LA FAM RODRIGUEZ CHE LA RUSSO, (NON PER COLPA DI @vladiluxuria) AVANTI I PROSSIMI, BLIND, ESTEFANIA,F… - Sandra92803764 : RT @fabiani_ilaria: La madre di Mercedesz che in ospedale pubblica la stories per salvare la figlia dalla nomination con Nicolas parlando d… - memimyqueen : RT @Disperlinglibe1: Mercedesz:'Da bambina sono stata derisa e bullizzata dai miei compagni di scuola quindi sono molto sensibile' #isola… - TheBearersC : Mercedesz che ammette che a casa aveva visto che Edoardo piaceva a tutti #isola - Malvy34087444 : RT @W06Anna: Mercedesz che fa comunella con i nuovi per crearsi il gruppetto, non ha capito che appena possiamo li rimandiamo tutti in ital… -