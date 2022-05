INPS sotto attacco: ecco la mail che non dovrete mai aprire, è una truffa (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è una nuova campagna di phishing che sta purtroppo circolando in questi giorni, e che sta sfruttando indebitamente il nome dell’INPS, l’istituto nazionale di previdenza sociale. truffa INPS, 18/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si tratta di un tentativo di raggiro architettato via sms, che mira appunto a sfruttare il nome dello stesso istituto, per carpire informazioni sensibili dei vari utenti. Come detto sopra, si tratta di un nuovo tentativo di phishing, ovvero, provare a far “abboccare all’amo” quelle persone che non sono proprio avvezze al mondo informatico, e che tendono quindi a fare tutto ciò che gli viene loro richiesto. truffa INPS, 18/5/2022 – Computermagazine.itINPS sotto attacco, LA truffa VIA ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è una nuova campagna di phishing che sta purtroppo circolando in questi giorni, e che sta sfruttando indebitamente il nome dell’, l’istituto nazionale di previdenza sociale., 18/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si tratta di un tentativo di raggiro architettato via sms, che mira appunto a sfruttare il nome dello stesso istituto, per carpire informazioni sensibili dei vari utenti. Come detto sopra, si tratta di un nuovo tentativo di phishing, ovvero, provare a far “abboccare all’amo” quelle persone che non sono proprio avvezze al mondo informatico, e che tendono quindi a fare tutto ciò che gli viene loro richiesto., 18/5/2022 – Computermagazine.it, LAVIA ...

ArcaduAngelo : @GUERRIERA110 io l'ho fatto.... ho chiuso il contp dove lassava la pensione...sotto i 2000 non è obbligatorio....parola di inps - annatorre7 : @posteitaliane ladroni. Stanno trattenendo da.oltre 10 giorni in maniera ingiustificata i fondi inviati il.5.maggio… - Titty864 : @INPS_it Salve Vorrei gentilmente sapere come mai la mia domanda assegno unico risulta decaduta ? Fatto richiesta… - Segnale_Orario : RT @ignaziano: Uno dei motivi strutturali della persistenza di microimprese: la pioggia di sussidi che incentivano a rimanere piccoli, a no… - NientePersonale : RT @ignaziano: Uno dei motivi strutturali della persistenza di microimprese: la pioggia di sussidi che incentivano a rimanere piccoli, a no… -

